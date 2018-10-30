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أخبار العالم

المظاهرات تجتاح إسرائيل احتجاجا على انعدام الأمن

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 08:39 م
صدى البلد
عرفة البنداري
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن المئات من مستوطني غلاف غزة تظاهروا مساء اليوم في مدينة عسقلان، جنوبي إسرائيل، احتجاجا على تردي الوضع الأمني عقب جولات التصعيد الأخيرة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وبحسب القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية، فإن مئات المستوطنين المشاركين في الاحتجاج أغلقوا مفترق مدينة عسقلان، وطالبوا الحكومة الإسرائيلية باستعادة الأمن في مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وكان مستوطنو غلاف القطاع نظموا خلال الأيام الماضية العديد من الاحتجاجات لتردي الوضع الأمني بسبب القصف الذي طال مستوطنات الغلاف خلال تصعيد متبادل بين المقاومة والاحتلال، إضافة إلى تواصل اندلاع الحرائق بالمستوطنات بفعل البالونات والطائرات الورقية التي تطلق من القطاع.
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