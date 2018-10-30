طائرة مصر تواصل الانتصارات في البطولة العربية بفوز مهم على العراق

نجح منتخب مصر للكرة الطائرة، في تحقيق الانتصار الثالث على التوالي، بعدما فاز على منتخب العراق بنتيجة 3 /0، في المواجهة التي جمعت المنتخبين اليوم ضمن منافسات اليوم الرابع، بالبطولة العربية للكرة الطائرة رجال رقم 21، والمقامة علي صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي.



وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25 /19 , 25 /16 , 25 /15.



وفاز المنتخب الوطني فى أولى مبارياته أمام الأردن قبل أن يفوز على الجزائر بالمباراة الثانية، ليواصل انتصاراته بفوزه المهم أمام العراق، ليقترب خطوة جديدة نحو لقب البطولة.



الجدير بالذكر أن البطولة يشارك فيها 7 دول من أقوي المنتخبات العربيه هي العراق و عمان و فلسطين و الجزائر و البحرين و الأردن بجانب المنتخب الوطني المصري صاحب الأرض.



وتقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة، يلعب كل فريق 6 مباريات ويتوج باللقب الفريق الأكثر حصولا على النقاط.