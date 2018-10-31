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رياضة

بايرن ميونخ يفوز على رودنج هاوزن 2 - 1 في كأس ألمانيا

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 01:36 ص
فريق بايرن ميونخ
فريق بايرن ميونخ
أ ش أ
فاز فريق بايرن ميونخ على رودنج هاوزن بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس ألمانيا.

أحرز هدفي بايرن ميونخ ساندرو واجنر في الدقيقة 8، وتوماس مولر في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، فيما أحرز هدف رودنج هاوزن لينوس ميير في الدقيقة 49 من عمر المباراة.

وفي نفس البطولة.. فاز هايدنهايم على ساندهاوزن بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب قويت أرينا.

أحرز أهداف هايدنهايم مارك شناتيرير من ركلة جزاء في الدقيقة 8، ونيكولا دوفيدان (هدفان) في الدقيقتين 20، و87 من عمر المباراة.

وفاز هامبورج على فيهين فيسبادن بثلاثة أهداف دون رد.. أحرز منها بيير ميشيل لاسوجا "هدفان" في الدقيقتين 21، و51، ودوجلاس سانتوس في الدقيقة 90.
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