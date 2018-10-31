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فن

محمد رشاد يطرح بوستر أغنيته الجديدة

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 08:58 ص
صدى البلد
سعيد فراج
طرح الفنان محمد رشاد بوستر أغنيته الجديد "إحساسي" عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، معلنًا عن أقتراب طرحها عبر قناة مزيكا على موقع الفيديوهات يوتيوب.

ويأتي هذا بعد أن كان مقرر أن يهدي هذه الأغنية إلى المذيعة مي حلمي بعد إعلان زفافهما، الذي تم إلغاءه قبل ساعات من بدء الحفل.

يذكر أن أغنية "إحساسي" لـ محمد رشاد، من كلمات: عمرو المصري، وإنتاج: شركة مزيكا للصوتيات والمرئيات.
محمد رشاد يطرح بوستر أغنيته الجديدة
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