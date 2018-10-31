ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

جربي حيل لإزالة روائح حريق الطعام من مطبخك

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 11:03 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تعتبر رائحة الطعام من أكثر الروائح المزعجة لأصحاب المنزل، وخاصة عند احتراق الأطعمة داخل الفرن، لذلك تقدم لك خبيرة الاقتصاد المنزلى هبة محمد أفضل الطرق للتخلص من الرائحة الكريهة فى المنزل.

يمكنك أن تستخدمي مثلًا عصير الليمون الحامض. وفي هذه الحالة امزجي 5 ملاعق صغيرة منه مع القليل من الماء الدافئ، ضعي المزيج في الفرن، حيث احترق الطعام، لمدة 5 دقائق على درجة حرارة مرتفعة.

اطفئي الفرن بعد ذلك، واتركي المزيج داخله لمدة ساعة، ثم افركيه بالماء ومنتج غسل الصحون.

كذلك يمكنك أن تلجأي إلى حيلة أخرى باستخدام بيكربونات الصودا. وفي هذه الحالة استبدلي عصير الليمون بهذه المادة، ويمكنك أيضا استخدام الخل الأبيض للقضاء على التفحم تماما مع مزيج من صابون الأطباق والماء المغلي.
loading...

ترشيحاتنا

أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الأربعاء.. فيديو

المصري يعين ميمي عبد الرازق مديرا فنيا ومصطفى يونس للكرة

سر شراء نانسي عجرم منزلا في باريس

انفجار في محيط مبنى الأمن الفيدرالي غرب روسيا

آبل تكشف عن إصدارها الجديد.. ماك بوك اير مميزات متنوعة وسعر خيالي

مذيع يتهم أشرف عبد الباقي بسرقة فكرة برنامجه

للقضاء على عشوائية مواقف سيارات الأجرة.. الحكومة في طريقها لطرحها للاستثمار.. نواب: مورد هام للدولة.. ويحد من أزمة المرور

الرقابة تتخذ إجراءات قانونية ضد شيرين لطرح ألبوم نساى بدون تصريح

وزيرة الهجرة تناقش مبادرة الجذور مع مسئولين من قبرص واليونان وبريطانيا

لليوم الثاني.. سقوط أمطار على مدينتي حلايب وشلاتين

شاهد.. تفاصيل القبض على أدمن صفحة تحرض على الانتحار

تفاصيل حذف ألبوم نساي لشيرين عبد الوهاب وحقيقة حبسها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبيرة التجميل منار صبري: لوك الزومبى الأفضل لهالوين 2018

طائرة مصر تواصل الانتصارات في البطولة العربية بفوز مهم على العراق

فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور

هدية سيتاو إلى الإله بتاح وآمون رع.. وادي السبوع أجمل معابد الفراعنة على ضفاف النيل.. صور

المصري يؤدي مرانه بقيادة ميمي عبد الرازق بعد انسحاب حسام حسن .. صور

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الأربعاء.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 31-10-2018.. فيديو
الأرصاد: طقس معتدل على السواحل الشمالية.. والقاهرة تسجل 31 درجة.. فيديو
طريقة عمل السمك اللوت بشكل جديد
تثبيت سعر الدولار الجمركى خلال شهر نوفمبر يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟