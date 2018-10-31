جربي حيل لإزالة روائح حريق الطعام من مطبخك

تعتبر رائحة الطعام من أكثر الروائح المزعجة لأصحاب المنزل، وخاصة عند احتراق الأطعمة داخل الفرن، لذلك تقدم لك خبيرة الاقتصاد المنزلى هبة محمد أفضل الطرق للتخلص من الرائحة الكريهة فى المنزل.



يمكنك أن تستخدمي مثلًا عصير الليمون الحامض. وفي هذه الحالة امزجي 5 ملاعق صغيرة منه مع القليل من الماء الدافئ، ضعي المزيج في الفرن، حيث احترق الطعام، لمدة 5 دقائق على درجة حرارة مرتفعة.



اطفئي الفرن بعد ذلك، واتركي المزيج داخله لمدة ساعة، ثم افركيه بالماء ومنتج غسل الصحون.



كذلك يمكنك أن تلجأي إلى حيلة أخرى باستخدام بيكربونات الصودا. وفي هذه الحالة استبدلي عصير الليمون بهذه المادة، ويمكنك أيضا استخدام الخل الأبيض للقضاء على التفحم تماما مع مزيج من صابون الأطباق والماء المغلي.