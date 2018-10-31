روسيا: تفجير مبنى الأمن الفيدرالي عمل إرهابي

أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية، اليوم الأربعاء، أن التفجير الذي ضرب محيط مبنى الأمن الفيدرالي الروسي في مدينة أرخانجلسك منذ ساعات وأسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 هو عمل إرهابي.





ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن بيان أصدرته اللجنة قوله: "تم فتح قضية إرهاب في حادث التفجير عند مبنى مديرية الأمن الفيدرالي في أرخانجلسك بموجب المادة 205 من القانون الروسي (العمل الإرهابي) والجزء 1 من المادة رقم 222 من القانون الروسي (حمل الذخيرة بشكل غير قانوني)".



