ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

روسيا: تفجير مبنى الأمن الفيدرالي عمل إرهابي

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 12:08 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية، اليوم الأربعاء، أن التفجير الذي ضرب محيط مبنى الأمن الفيدرالي الروسي في مدينة أرخانجلسك منذ ساعات وأسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 هو عمل إرهابي. 

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن بيان أصدرته اللجنة قوله: "تم فتح قضية إرهاب في حادث التفجير عند مبنى مديرية الأمن الفيدرالي في أرخانجلسك بموجب المادة 205 من القانون الروسي (العمل الإرهابي) والجزء 1 من المادة رقم 222 من القانون الروسي (حمل الذخيرة بشكل غير قانوني)".

وأكدت اللجنة أن الشخص المشتبه به بتنفيذ تفجير، لقي حتفه متأثرا بجراحه.
loading...

ترشيحاتنا

وزير النقل: الانتهاء من خط القاهرة إسكندرية في 2020 ولا أقبل أنصاف الحلول

أماكن شراء كراسات شروط شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

قرار عاجل من وزير العدل اللبناني بشأن مقال مسيء للأمير محمد بن سلمان

ضربات حوافر الخيول تشكل معزوفة سياحية فريدة.. في حب الأقصرية لـ الحنطور.. صور

احترس قبل النوم..هذه الوسادة لا تصلح للاستخدام

نور.. طفلة ذا فويس كيدز تغيب عن الحياة بسبب خطأ طبي

آبل تكشف عن إصدارها الجديد.. ماك بوك اير مميزات متنوعة وسعر خيالي

أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الأربعاء.. فيديو

كلاكيت.. حكاية عزوف عذراء المسرح عن الزواج.. أمينة رزق: لو اتجوزت كنت هنتحر

تفاصيل حذف ألبوم نساي لشيرين عبد الوهاب وحقيقة حبسها .. فيديو

بيع كراسات شروط الإعلان العاشر لشقق الإسكان الاجتماعي بـ7 محافظات..اليوم

الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير قبل مباراة الترجي بالنهائي الأفريقي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دومينيك حوراني تحتفل بالهالوين بإطلالة صادمة.. صور

صور.. مميش يتفقد كوبري السرابيوم العائم

خبيرة التجميل منار صبري: لوك الزومبى الأفضل لهالوين 2018

طائرة مصر تواصل الانتصارات في البطولة العربية بفوز مهم على العراق

فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور

فيديو

وزير النقل: الانتهاء من خط القاهرة إسكندرية في 2020 ولا أقبل أنصاف الحلول
طبيب يكشف سبب إصابة الفنانين بالتهاب الأحبال الصوتية.. فيديو
خبير اقتصادي: مصر الدولة الوحيدة التي قضت على الهجرة غير الشرعية
أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الأربعاء.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 31-10-2018.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟