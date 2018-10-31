الإمارات تطالب بمشاركة محمد صلاح في مباراة مصر الودية

طالب اتحاد الكرة الاماراتي من نظيره المصري ان يتواجد المحترف الدولي المصري محمد صلاح،لاعب فريق ليفربول الإنجليزي،في المباراة الودية التي ستجمع الطرفين الشهر المقبل.





وخاطب مسئولو الاتحاد الإماراتي مسئولو الاتحاد المصري وذلك لرغبتهم في التأكيد على مشاركة المحترف الدولي المصري محمد صلاح، وذلك نظرًا لتواجد قاعدة جماهيرية كبيرة له بين الشعب الإماراتي.





ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره الإماراتي 20 نوفمبر المقبل في الإمارات، وذلك وديًا في إطار استعدادات الفراعنة لأمم إفريقيا 2019.



