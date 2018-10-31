المفتي السابق يوضح أين توجد قبور الأنبياء

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه ليس هناك يقين عند أحد من المؤرخين بوجود قبر صحيح منسوب لأحد من الأنبياء إلا قبر النبي (صلى الله عليه وسلم).



وأضاف «جمعة»، عبر صفحته على «فيس بوك»، أن ثبوت قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- يقينًا عند المؤرخين، وبروزه فضيلة أخرى شهد بها الواقع التاريخي، وجميع الشواهد، هدانا الله إلى الحق بإذنه.



وتابع: "من تمام إعجاز القرآن وبقائه وصلاحيته في كل الأزمان، وتمام تحقيق الله لوعد نبيه -صلى الله عليه وسلم- إبراز قبره الشريف، وأصبح القبر الشريف حقيقة تاريخية لا يختلف اثنان من أن ذلك الموضع بالمدينة المنورة في مسجده الشريف هو القبر الذي ضم جسد أعظم العظماء بشهادة غير المسلمين".

