ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

المفتي السابق يوضح أين توجد قبور الأنبياء

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 02:14 م
قبر النبي
قبر النبي
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه ليس هناك يقين عند أحد من المؤرخين بوجود قبر صحيح منسوب لأحد من الأنبياء إلا قبر النبي (صلى الله عليه وسلم).

وأضاف «جمعة»، عبر صفحته على «فيس بوك»، أن ثبوت قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- يقينًا عند المؤرخين، وبروزه فضيلة أخرى شهد بها الواقع التاريخي، وجميع الشواهد، هدانا الله إلى الحق بإذنه.

وتابع: "من تمام إعجاز القرآن وبقائه وصلاحيته في كل الأزمان، وتمام تحقيق الله لوعد نبيه -صلى الله عليه وسلم- إبراز قبره الشريف، وأصبح القبر الشريف حقيقة تاريخية لا يختلف اثنان من أن ذلك الموضع بالمدينة المنورة في مسجده الشريف هو القبر الذي ضم جسد أعظم العظماء بشهادة غير المسلمين".
loading...

ترشيحاتنا

إندونيسيا تعثر على الطائرة المنكوبة بعد يومين من البحث

روح بيكيه تشعل أجواء حفلة شاكيرا في تشيلي.. صور

صدى البلد ينفرد بنشر تفاصيل مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

سر الإقلاع عن التدخين بلا متاعب.. 6 عادات يومية عليك مراعاتها

نور.. طفلة ذا فويس كيدز تغيب عن الحياة بسبب خطأ طبي

شاهد.. تفاصيل القبض على أدمن صفحة تحرض على الانتحار

كارتيرون يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الترجي بالنهائي الافريقي

فيديوجراف| الطائرة الإندونيسية .. رحلة موت استغرقت 13 دقيقة

تصريح رونالدو بشأنه هو وميسي يستفز ميدو

ننفرد بنشر أسماء حكام نهائي أفريقيا بين الأهلى والترجى التونسى

وزير الرياضة: قادرون على امتلاك ألف لاعب مثل محمد صلاح

استبعاد جاساما من إدارة نهائي أفريقيا بين الأهلي والترجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 300 كيلو بانجو داخل معدة ثقيلة قبل تهريبها بقناة السويس.. صور

التنمية المحلية: تلقينا 3743 شكوى في أسبوع عبر مبادرة صوتك مسموع.. صور

صحة البحيرة: اكتشاف إصابة 90 ألف مواطن بفيروس سي

القوات المسلحة تنفذ تجربة مصر - 5 لمحاكاة إنقاذ عبارة غارقة.. صور

دومينيك حوراني تحتفل بالهالوين بإطلالة صادمة.. صور

فيديو

فيديوجراف| خطوات الحصول على وحدة سكنية بالإعلان العاشر للإسكان
الأرصاد: استقرار حالة الطقس وتوقعات بسقوط أمطار على بعض المناطق.. فيديو
الإسكان: تسليم الإعلان التاسع بـ 6 أكتوبر 2019 .. فيديو
فيديوجراف| الطائرة الإندونيسية .. رحلة موت استغرقت 13 دقيقة
احترس.. التوابل المطحونة تسبب السرطان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟