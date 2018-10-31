ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

الجريمة والسجون والثقافة أحدث إصدارات مجموعة النيل

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 08:08 م
كتاب
كتاب
جمال الشرقاوي

صدر حديثا عن مجموعة النيل العربية للنشر والتوزيع بالقاهرة الترجمة العربية لكتاب "الجريمة والسجون والثقافة" للمؤلفة فينولا فارانت.

يُعدّ هذا الكتاب قراءة انتقائية شديدة اللهجة ولا تعرف الشفقة تمامًا مثل شخصيات المتحولين التي يستكشفها ويسبر أغوارها على نحومختلف عن المعالجة التقليدية لموضوع الجريمة والسجون والثقافة الناجمة عنهما

عندما كانت فينولا فارانت مؤلفة الكتاب تفحص بكل دقة وعناية النقاط التي تلتقي عندها الجريمة مع الثقافة الشعبية في قصص الأشخاص المدانين في جرائم، استطاعت أن تأخذنا معها في رحلة مبهرة ومثيرة عبر الأسطورة وأفلام السينما والحكايات الخرافية والفولكلور. وبفضل ما تتمتع به فارانت من سعة الاطلاع والثقافة والطموح والحيوية واتقاد الذهن».
loading...

ترشيحاتنا

مصروفات محمود سعد والمدير التنفيذى فى ميزانية اتحاد الكرة السنوية .. مستند

كاف يوقع عقوبة مالية على المصرى بسبب ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية

شاهد.. تعليق هيدي كرم على سرقة طفل أموالا من حقيبة أمه

والدة انتحارية تونس تكشف تفاصيل جديدة بشأنها

الفول السوداني يعالج مشكلة كبيرة لدى الرجال.. وله 6 فوائد أخرى

صدمة جمهور ياسمين صبرى بسبب فستان أحمر.. صور

المتهم بقتل زميله داخل مدرسة بالمنوفية: اختلفنا في اللعب فضربته بمطواة

شاهد.. الدول العربية تتسبب فى خسائر فادحة للنظام القطري

ظافر عابدين يستضيف بعثة الترجي قبل مواجهة الأهلي.. ومنافسة قوية مع إيهاب توفيق

موعد مباراة الأهلى والترجى فى نهائى إفريقيا والقنوات الناقلة

السيسي يلتقي الوفد الإعلامي المصري في ألمانيا.. فيديو

خارجية الفلبين تصدر بيانا بشأن رعاياها المضبوطين فى حفل هالوين الرياض

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. روجينا تتألق بالكاجوال في أحدث جلسة تصوير

صدمة جمهور ياسمين صبرى بسبب فستان أحمر.. صور

مبادرة جون ماكسويل لإعداد القيادات الشابة برعاية مكتبة الإسكندرية.. صور

موضة ملابس شتاء 2018 للرجال

ضبط 300 كيلو بانجو داخل معدة ثقيلة قبل تهريبها بقناة السويس.. صور

فيديو

أحمد موسى يعرض أغنية تسلم الأيادي بعد عودة الرئيس من ألمانيا.. فيديو
أحمد موسى يبدأ حلقة اليوم بتقرير عن زيارة الرئيس السيسي لألمانيا.. فيديو
طرح برومو فيلم The Quake والعرض الأول 14 ديسمبر المقبل.. فيديو
وليد جمال: بعض المصانع تعرضت للغلق بسبب قلة العمالة.. فيديو
ضبط تابوت بداخله مومياء بحوزة 4 أشقاء بالجيزة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟