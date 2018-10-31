الجريمة والسجون والثقافة أحدث إصدارات مجموعة النيل



صدر حديثا عن مجموعة النيل العربية للنشر والتوزيع بالقاهرة الترجمة العربية لكتاب "الجريمة والسجون والثقافة" للمؤلفة فينولا فارانت.



يُعدّ هذا الكتاب قراءة انتقائية شديدة اللهجة ولا تعرف الشفقة تمامًا مثل شخصيات المتحولين التي يستكشفها ويسبر أغوارها على نحومختلف عن المعالجة التقليدية لموضوع الجريمة والسجون والثقافة الناجمة عنهما



عندما كانت فينولا فارانت مؤلفة الكتاب تفحص بكل دقة وعناية النقاط التي تلتقي عندها الجريمة مع الثقافة الشعبية في قصص الأشخاص المدانين في جرائم، استطاعت أن تأخذنا معها في رحلة مبهرة ومثيرة عبر الأسطورة وأفلام السينما والحكايات الخرافية والفولكلور. وبفضل ما تتمتع به فارانت من سعة الاطلاع والثقافة والطموح والحيوية واتقاد الذهن».

