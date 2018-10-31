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تعليم

آداب حلوان تعلن موعد الاحتفال بخريجي الكلية

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 03:33 م
صدى البلد
مارتينا صبحي
أعلن مصطفى حسن، رئيس اتحاد كلية الآداب جامعة حلوان، موعد حفل الخريجين بكلية الآداب لعام 2017/2018، وذلك يوم الأربعاء الموافق 21 نوفمبر المقبل، بقاعة حسن حسنى بجامعة حلوان.

وأشار "حسن"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أنه سيتم تكريم الثلاثة الاوائل من كل شعبة، على أن يحصل الطلاب الأوائل على دروع خاصة تحمل أسمائهم، ويتم تسليمها من قبل الدكتورة سهير عبد السلام عميدة كلية الآداب.

جدير بالذكر أن الحفل يتم تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة سهير عبد السلام عميدة كلية الآداب، والدكتورة مها حسنى وكيل الكلية، وحضور لفيف من أساتذة الكلية.
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