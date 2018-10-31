آداب حلوان تعلن موعد الاحتفال بخريجي الكلية

أعلن مصطفى حسن، رئيس اتحاد كلية الآداب جامعة حلوان، موعد حفل الخريجين بكلية الآداب لعام 2017/2018، وذلك يوم الأربعاء الموافق 21 نوفمبر المقبل، بقاعة حسن حسنى بجامعة حلوان.





وأشار "حسن"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أنه سيتم تكريم الثلاثة الاوائل من كل شعبة، على أن يحصل الطلاب الأوائل على دروع خاصة تحمل أسمائهم، ويتم تسليمها من قبل الدكتورة سهير عبد السلام عميدة كلية الآداب.



