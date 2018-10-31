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أخبار البلد

المعلمين توافق على تعديلات قانون التعليم المقدمة من النواب

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 03:44 م
صدى البلد
حمادة خطاب
وافقت هيئة مكتب نقابة المهن التعليمية، على تعديلات مشروع قانون التعليم الجديد المرسل من الأمانة العامة لمجلس النواب لأخذ رأي النقابة والذي قدمته الحكومة للتصديق عليه من قبل المجلس.

وتأتي موافقة "المعلمين" في إطار تحقيقها للمطالب المشروعة للمعلمين إضافة إلى أن جزءا كبيرا من تلك التعديلات كانت قد تقدمت به النقابة لوزارة التربية والتعليم، للموافقة عليه لصالح المعلمين، موجهين الشكر لمجلس النواب التزامه بالدستور وأخذ رأي نقابة المعلمين كمؤسسة مختصة بتلك الفئة من المجتمع.

كما تم عرض الدعوة المقدمة من رئاسة الجمهورية بشأن حضور خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب لحضور فاعليات منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 2018 ، متوجهين بالشكر لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته الكريمة وحرصه على تمثيل النقابة في هذا المؤتمر العالمي الهام.

وفي سياق متصل، وافقت هيئة المكتب على المذكرة المقدمة من اللجنة النقابية بمركز السنطة محافظة الغربية لإقامة قاعة أفراح ومناسبات خاصة بالمعلمين، حيث أن إمكانيات اللجنة تسمح من حيث التكلفة بإقامة تلك القاعة.

وتلبيًةً لرغبة بعض المعلمين للإقامة بالشقق المصيفية الموجودة بالإسكندرية ورأس البر خلال فصل الشتاء، وافقت هيئة المكتب على تجهيز تلك الوحدات بالأغطية والمفروشات اللازمة لفصل الشتاء اللازمة.
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