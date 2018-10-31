جهاز تنمية المشروعات الصغيرة يدعم سيدة تعمل بمجال تعبئة الملح.. فيديو

عرضت فضائية "اكسترا نيوز" تقريرا مصورا من داخل مصنع لتعبئة وتغليف الملح بمحافظة الإسكندرية، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وأوضحت هدى شوقي، صاحبة المصنع، أنها استطاعت اقتحام مجال تعبئة وتغليف الملح، والمقتصر على الرجال، حيث أسست مصنعا للملح، بعد أن تعاونت مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة على مدار 3 سنوات، مؤكدة أنها انتهت من القرض الأول الذي تبلغ قيمته 50 ألف جنيه، قبل انتهاء مدة سداده المحددة بـ6 أشهر.



وأضافت، أن زوجها قد رحل وخلف وراءه مصنعا لتعبئة المواد الغذائية، وقد كانت تعمل بشكل يدوي حتى استطاعت إضافة مجال تعبئة الملح وتغليفه إلى المصنع بشكل آلي محترف، بدلا من العمل اليدوي.