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فن

توني ماهر: أحلم بالوقوف أمام أحمد حلمي.. وأحضر لفيلم جديد

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 10:57 م
صدى البلد
محمد نبيـل
أكد الفنان الشاب تونى ماهر أنه يحلم بالوقوف أمام النجم أحمد حلمى فى السينما، مشيرا إلى أنه متابع جيد له حتى من قبل دخوله إلى عالم التمثيل، ويعجب دائما بخياراته وطريقة عمله.

وقال "ماهر" خلال ندوة بموقع "صدى البلد" : حلمى فنان موهوب وأتمنى الوقوف أمامه فى أحد الأيام ومشاركته فى عمل سينمائى.

واضاف ماهر أنه بصدد التحضير لعمل سينمائى أول بالنسبة له، ولكنه لن يستطيع أن يفصح عن اسمه خلال الوقت الحالى ولكنه سوف يكون بطولة مشتركة، ويتمنى البدء فى تصويره قريبا.
توني ماهر: أحلم بالوقوف أمام أحمد حلمي.. وأحضر لفيلم جديد
توني ماهر: أحلم بالوقوف أمام أحمد حلمي.. وأحضر لفيلم جديد
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