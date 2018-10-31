الفقي: قضية التعليم على رأس مناقشات مؤتمر الشباب.. فيديو

قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية والمفكر السياسي، إن هناك نشاطا دبلوماسيا قويا في مصر خلال الفترة الأخيرة.



وأضاف "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"، أن إقامة مؤتمر الشباب في ظل هذه الأجواء لابد أن يحدث تغييرا في طبيعة المؤتمر، معقبا: «كل مؤتمر بيبقى في ظلال أحداث معنية».



وأشار رئيس مكتبة الإسكندرية والمفكر السياسي، إلى أن مؤتمر الشباب القادم سوف تغلب عليه مناقشات حول قضية التعليم.

