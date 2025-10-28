محطات هامة مرت بها شركة فولكس فاجن في صناعة السيارات

تأسست فولكس فاجن في عام 1937 في ألمانيا، وجاء تأسيسها بهدف إنتاج "سيارة الشعب" بسعر معقول، وبعد الحرب العالمية الثانية بدأت الشركة في إنتاج سيارتها الشهيرة "البيتل" وتوسعت لتصبح واحدة من أكبر شركات تصنيع السيارات في العالم.

تاريخ شركة فولكس فاجن في صناعة السيارات

وتطورت شركة فولكس فاجن لتشمل مجموعة واسعة من الطرازات، وتوسعت عالمياً، وأصبحت اليوم لاعب رئيسي في مجالات التنقل الكهربائي والرقمنة .

تأسست شركة فولكس فاجن رسميًا في 28 مايو من عام 1937 تحت اسم "Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagens mbH"، وكان الهدف هو إنتاج سيارة شعبية وبأسعار معقولة، وأدت الحرب العالمية الثانية إلى إيقاف إنتاج سيارة "فولكس فاجن" بشكل كامل، وتحول المصنع إلى إنتاج سيارات عسكرية.

وفي نهاية عام 1945 كلفت الشركة من قبل البريطانيين بتصنيع سيارة فولكس فاجن الصالون.

ومع طرح طرازات النوع 1 بيتل و النوع 2 ترانسبورتر، أصبحت فولكس فاجن رمز للمعجزة الاقتصادية الألمانية، واستمر إنتاج بيتل الأيقونية لأكثر من ستة عقود حتى عام 2003.

فولكس فاجن في السبعينيات

وفي السبعينيات شهدت الشركة ظهور أجيال جديدة من السيارات منها، فولكس فاجن باسات و شيروكو و جولف و بولو، وعزز التطور التكنولوجي والتعاون الدولي النمو في الثمانينيات. ومع العولمة، أصبحت فولكس فاجن واحدة من أنجح شركات السيارات في العالم.

ومع قدوم عام 1960 تحولت الشركة إلى شركة مساهمة عامة، وبعد ذلك بدأت في الاستحواذ على شركات أخرى منها، أودي لتصبح مجموعة فولكس فاجن التي نعرفها اليوم.

وجدير بالذكر ان شركة فولكس فاجن تركز على تطوير حلول التنقل الكهربائي والرقمنة، وتشارك في أسواق جديدة وتنتج سيارات كهربائية منها، ID.4 و ID.3.

أشهر سيارات فولكس فاجن

فولكس فاجن جولف تعد السيارة الأكثر مبيعًا في أوروبا لأكثر من أربعة عقود، وحازت على جوائز عالمية مرموقة، وهي معروفة بتنوعها وأدائها الممتاز.

وفولكس فاجن بيتل وهي سيارة كلاسيكية أيقونية تتمتع بتأثير ثقافي عالمي كبير، واشتهرت بتصميمها الفريد وحجمها الصغير، ومهدت الطريق للعديد من السيارات الأخرى التي قدمتها فولكس فاجن.

وفولكس فاجن فاناجون ويستفاليا وهي عبارة عن سيارة فان شهيرة ظهرت في منتصف القرن العشرين، وغالبًا ما تصنع من قبل شركات خارجية، وتعرف بكونها رمز لحياة الرحلات والسفر.

وفولكس فاجن بولو وتعتبر واحدة من أكثر سيارات فولكس فاجن كفاءة في استهلاك الوقود، وتعد خيار ممتاز لمن يبحث عن سيارة اقتصادية.

وفولكس فاجن تيجوان وهي عبارة عن سيارة SUV حديثة شهيرة وتعرف بمقصورتها المريحة وتقنياتها المتقدمة.