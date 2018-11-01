توتنهام يسقط وست هام 3 /1 على أرضه بكأس الرابطة

حقق فريق توتنهام فوزا علي مضيفه وست هام يونايتد بثلاثة أهداف لهدف في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية في المباراة التي جمعت الفريقيمن علي أستاد "لندن" الأولمبي .



وأحرز أهداف توتنهام كل من سون هيونج مين في الدقيقيتي16 و54 وفرناندو يورنتي في الدقيقية 75، فيما سجّل لوكاس بيريز هدف وست هام الوحيد في الدقيقة 71.



وشهدت المباراة تألق الكوري الجنوبي سون بإحرازه هدفين في المباراة .

