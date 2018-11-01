ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

برشلونة يوضح موقف سامبر بعد الإصابة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 01:19 ص
صدى البلد
محمد سمير
أصدر نادي برشلونة بيانا بشأن اللاعب الشاب سيرجي سامبر، الذي تعرض للإصابة خلال مباراة ليونيسا، مساء أمس، الأربعاء، في ذهاب الدور الأول من كأس ملك إسبانيا.

سامبر خرج في الشوط الأول من اللقاء متأثرا بالإصابة، حيث فضل المدرب إرنستو فالفيردي إراحة اللاعب بعد شكوته من آلام في القدم.

وقال نادي برشلونة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سيخضع سامبر لفحوصات طبية غدًا الخميس، لتشخيص إصابة اللاعب بشكل محدد".

وكان برشلونة تغلب بهدف دون مقابل على ليونيسا، وصعد إلى دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل صدارة الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة بفارق نقطة عن فريق ديبورتيفو ألافيس الوصيف، والذي يمثل مفاجأة الموسم الجاري من الليجا.
loading...

ترشيحاتنا

مدرب الترجي في مأزق قبل لقاء الأهلي بسبب حراسة المرمى

صدمة جمهور ياسمين صبرى بسبب فستان أحمر.. صور

تفاصيل ميزانية اتحاد الكرة عام 2018.. مستند

قصة صمود طفلة ولدت قبل ميعادها بـ14 أسبوعا أثرت في العالم.. فيديو

محامي شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة وقف ألبوم نساي

رئيس صندوق النقد بالقاهرة: مصر تحتاج 700 ألف وظيفة كل عام

باسم مرسي يستعد لقيادة هجوم بيراميدز من جيم بشارع فيصل

مفاجأة.. الفازلين يطيل الشعر خلال شهر

رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بمصر: نبحث مع الزراعة سبب ارتفاع أسعار البطاطس

أمطار غزيرة تداهم وادي الجمال ومرسى علم.. وبرق ورعد على البحر الأحمر

الدفاع المدني السعودية توجه تحذيرا إلى المواطنين

أغضبتها لهذا السبب.. ماذا قالت رانيا هاشم عن الراحلة صفاء حجازي .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلقيس تخطف الأنظار بفستان أحمر.. صور

وزير الشباب والرياضة يلتقي أبناء الجالية المصرية في دبي..صور

المدينة الشبابية ببورسعيد تشهد ختام فعاليات crossfit لطلاب الجامعات

شاهد.. روجينا تتألق بالكاجوال في أحدث جلسة تصوير

صدمة جمهور ياسمين صبرى بسبب فستان أحمر.. صور

فيديو

فيديو صادم لـ سائق يقود سيارة تحت تأثير المخدرات ..فيديو
نقيب الزبالين: بداية يناير موعد القضاء على القمامة بالشوارع..فيديو
قصة مغنية إيرلندية شهيرة أسلمت وغيرت اسمها لـ شهداء.. فيديو
الماكياج مش حرام .. دعاء فاروق ترد على فتوى شيخ أبكاها..فيديو
أحمد موسى عن اقتحام فصل للبنات في شبرا: هما دول شباب الفيسبوك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟