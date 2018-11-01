برشلونة يوضح موقف سامبر بعد الإصابة

أصدر نادي برشلونة بيانا بشأن اللاعب الشاب سيرجي سامبر، الذي تعرض للإصابة خلال مباراة ليونيسا، مساء أمس، الأربعاء، في ذهاب الدور الأول من كأس ملك إسبانيا.





سامبر خرج في الشوط الأول من اللقاء متأثرا بالإصابة، حيث فضل المدرب إرنستو فالفيردي إراحة اللاعب بعد شكوته من آلام في القدم.





وقال نادي برشلونة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سيخضع سامبر لفحوصات طبية غدًا الخميس، لتشخيص إصابة اللاعب بشكل محدد".





وكان برشلونة تغلب بهدف دون مقابل على ليونيسا، وصعد إلى دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا.



