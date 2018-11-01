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منوعات

موت وسرقة قمصان.. لص يسرق قميص مالك نادي ليستر سيتي ..فيديو

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 04:20 ص
صدى البلد
نهى حمدي
سرق لص القميص الخاص بمالك نادي "ليستر سيتي" الذي تُوفي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، من خارج السفارة التايلاندية في لندن، حيث وضعه المسئولون بالسفارة كتحية لمالك النادي.

رصدت لقطات الفيديو اللص وهو يتسكع حول مدخل السفارة قبل أن يقوم بسرقة القميص وإدخاله في حقيبة الظهر الذي كان يحملها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

فقد تمت سرقة القميص بعد 3 ساعات فقط من وضعه على باب السفارة، وقد وضع القميص مع ورقة نعي ووشاح للنادي.

وكان الملياردير التايلاندي قد توفي بعد تحطم المروحية التي أقلته من استاد كينج باور مساء السبت الماضي في موقف للسيارات بعد ثوانٍ من إقلاعها.

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