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فن

التجهيزات النهائية لحفل رامي عياش بالإسكندرية

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 04:48 ص
التجهيزات النهائية
التجهيزات النهائية لحفل رامي عياش بالإسكندرية
محمد صبحي
شهد نادي سبورتنج وضع اللمسات النهائية لاستقبال حفل الميجا ستار اللبناني رامي عياش الذي من المقرر أن يقام مساء اليوم الخميس. 

وحرص منظما الحفل تامر عبد المنعم "pmg" و مصطفي أبو دشيش "mosttic" علي توفير كافة التجهيزات للخروج بحفل ضخم علي غرار سهرات اللايف العالمية بداية من تراسات إضاءة وليزر لايهاب ابو السعود وصوت احمد منسي ومسرح ضخم من تصميم علاء اندلس وختاما بالجمهور الكبير من محبي اغاني عياش المميزة. 

ووصل رامي عياس مساء أمس مدينة الإسكندرية لعمل البروفات اللازمة وحرص علي تناول وجبة "سي فوود" بصحبة تامر عبد المنعم وعدد من الأصدقاء المقربين. 

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا, ويقدم عياش فى الحفل مجموعة من أغانيه التي تلاقي تفاعلًا كبيرًا من كل محبيه وعشاقه، مثل: "يا مسهر عيني، خليني معاك، الناس الرايقة، قلبي مال"، وغيرها من الأغاني

كما يستعد رامى للمشاركة فى فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الــ 27 بحفل يوم الأحد 4 نوفمبر المقبل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى.

ومن ناحية أخرى يعكف رامي عياش حاليًا على التحضير لألبومه الجديد الذى يتعاون فيه مع شركة "مزيكا" بعد تعاقده معها فى أغسطس الماضى ومن المقرر طرحه خلال العام المقبل.
التجهيزات النهائية لحفل رامي عياش بالإسكندرية
التجهيزات النهائية لحفل رامي عياش بالإسكندرية
التجهيزات النهائية لحفل رامي عياش بالإسكندرية
التجهيزات النهائية لحفل رامي عياش بالإسكندرية
التجهيزات النهائية لحفل رامي عياش بالإسكندرية
التجهيزات النهائية لحفل رامي عياش بالإسكندرية
التجهيزات النهائية لحفل رامي عياش بالإسكندرية
التجهيزات النهائية لحفل رامي عياش بالإسكندرية
التجهيزات النهائية لحفل رامي عياش بالإسكندرية
التجهيزات النهائية لحفل رامي عياش بالإسكندرية
التجهيزات النهائية لحفل رامي عياش بالإسكندرية
التجهيزات النهائية لحفل رامي عياش بالإسكندرية
التجهيزات النهائية لحفل رامي عياش بالإسكندرية
التجهيزات النهائية لحفل رامي عياش بالإسكندرية
التجهيزات النهائية لحفل رامي عياش بالإسكندرية
التجهيزات النهائية لحفل رامي عياش بالإسكندرية
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