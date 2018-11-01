الزراعة: الانتهاء قريبا من إنتاج لقاح للبط

تفقد الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، معهد بحوث اﻻمصال واللقاحات البيطرية، والمعمل المركزي للرقابة علي المستحضرات الحيوية البيطرية بالعباسية، للوقوف على سير العمل، ومتابعة ما تم انجازه بهما، ورافقه خلال جولته الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور محمد سعد مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية، والدكتور عبد الحكم محمود علي مدير المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية، والدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث صحة الحيوان.





واكد وزير الزراعة خلال تفقده الأقسام المختلفة بمعهد الأمصال واللقاحات البيطرية، على أهمية الدور الذي يقوم به المعهد باعتباره اقدم واعرق معهد بحثي تطبيقي فى الشرق اﻻوسط، تم انشاؤه عام 1903 ﻻنتاج اﻻمصال واللقاحات والمواد المشخصة لوقاية الحيوانات والدواجن من اﻻمراض الوافدة والمستوطنة.





وتفقد الوزير مصنع انتاج لقاحات حيوانات المزرعة، والذي تم تجهيزه بأحدث الأجهزة بالمواصفات المعملية العالمية الحديثة BSL3 و BSL2 ، حيث يقوم بإنتاج اللقاحات السيادية مثل: لقاح الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع وغيرها من اللقاحات، كمصدر اساسي للدخل القومي.





وتفقد أبوستيت الوحدات المختلفة والتي تشمل: وحدة إنتاج البخار النقي والمياه المعقمة للغسيل والتعقيم، ووحدة تجهيز وفلترة اﻻوساط الغذائية، ووحدة إنتاج خلايا الزرع النسيجي أحادية الطبقة، ووحدة تنقية وتركيز فيروسات الحيوان، فضلا عن وحدة المخمرات البيولوجية، كما تفقد مصنع انتاج لقاحات انفلونزا الطيور الذي يعمل بأحدث الأجهزة بمستوي الأمن والأمان الحيوي، ويحوي احدث ماكينة لفرز البيض علي مستوى العالم بطاقة 40 ألف بيضة فى الساعة.





وأشاد وزير الزراعة بالتجهيزات الحديثة بالمعامل، والتي تعد علي احدث مستوي، مؤكدا علي ضرورة حث الباحثين وتشجيعهم لتقديم كل ما هو جديد في هذا المجال، وضرورة صقل مهاراتهم وتدريبهم علي أحدث الوسائل العلمية الحديثة، وايفادهم لبعثات تدريبية بالمعاهد والمعامل الأوروبية.





وأكد أبو ستيت ان عمليات الإنتاج لهذه اللقاحات تساهم بشكل كبير وأساسي فى تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وبالتالي يُخدم علي مشروع المليون رأس ماشية، والذي يأتي ضمن برنامج التنمية المستدامة للرئيس عبد الفتاح السيسي.





واستعرض مدير المعهد ما تم انجازه خلال الفترة الماضية، وخطة العمل المستقبلية، حيث من المقرر ان يتم تشغيل الوحدة الخاصة باستخدام الخلايا المعلقة، لافتا الي ان المعهد حقق طفرة انتاجية فى السنوات اﻻخيرة مما انعكست الزيادة علي المستوي المحلي وزيادة التصدير.





وأوضح أنه تم استحداث لقاحات جديدة، كذلك يجرى حاليا العمل على إنتاج لقاح الديرزي للبط، لافتا إلي أنه تم عمل اسم تجاري للمعهد "سيرفاك" لسهولة التعامل والتعريف بمنتجات المعهد من خلال لجنة دعائية مما ينعكس علي زيادة المبيعات.





وشملت زيارة وزير الزراعة والوفد المرافق له تفقد المعمل المركزى للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية التابع لمركز البحوث الزراعية، حيث اشاد بمستوى الأداء داخل اقسام المعمل المختلفة، فضلا عن آليات عمليات تقييم اللقاحات البيطرية سواء المنتجه محليا او المستوردة من الخارج بأحدث التقنيات والأجهزة الحديثة.





وأكد أبو ستيت أهمية هذا المعمل حيث يقوم بمعايرة جميع اللقاحات المحلية والمستوردة للتأكد من جودتها وسلامتها وفاعليتها، وهو الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها هذا الدور، فضلا عن اصدار الشهادات الخاصة بذلك قبل تداولها للبيع وللمربي، بما يساهم في حماية الثروة الحيوانية والداجنة في مصر.



