اتفاقيات ألمانيا خلال زيارة السيسي ولقاء الأهلي والترجي يتصدر صباح البلد .. فيديو

دعاء فاروق لـ صدى البلد: القنوات الفضائية لا ترحم.. ولو مشاهداتي قلت هقعد في البيت..لا أحب البكاء على الهواء.. والمجتمع يعاني من جهل بالدين .. وعصر برنامج حديث الروح انتهى ..فيديو وصور