اتفاقيات ألمانيا خلال زيارة السيسي ولقاء الأهلي والترجي يتصدر صباح البلد .. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" الذي تقدمه الإعلامية هند النعسانى المذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الخميس، أبرز وأهم أخبار الصحف المحلية والعالمية.
وجاءت عناوين الأخبار المحلية على النحو التالي:
الرئاسة: توقيع 5 اتفاقيات مع الجانب الألمانى على هامش زيارة السيسى.
الخبراء العسكريين: أضخم تعاون للتدريب على مواجهة التعديات بالمنطقة.
النقد الدولى: خطة مصر الإصلاحية طموحة .. والأسعار تستقر قريبًا.
وفود شباب العالم تشيد بترتيبات المنتدى.
التنمية المحلية: حل 350 شكوى ضمن مبادرة "صوتك مسموع".
بينما كانت أبرز الأخبار العالمية:
أسلحة الأهلى جاهزة لاصطياد الترجى فى أم المعارك الكروية.