أشرف عبد الباقى: لا أقبل التشبيه بالفنان عادل إمام .. فيديو

كشف الفنان أشرف عبد الباقي، عن تفاصيل مسرحيته الجديدة "جريمة فى المعادى"، قائلًا: "تجربة مختلفة عن مسرح مصر"، موضحًا أن المشاركين بالمسرحية يختلفون عن ممثلين مسرح مصر.





ونوه"عبد الباقى"خلال لقاء خاص ببرنامج "عرب وود" والمذاع عبر فضائية "روتانا"، اليوم الخميس، إلى أن مسرح مصر حقق نجاحًا كبيرًا ومازال يستكمل مواسمه.





وأضاف أنه من المهم التبادل الفني بين الدول العربية والاستفادة من الخبرات لذا فإن تجربة عرض مسرحية بالسعودية، مؤكدًا نجاح التجربة بالسعودية.



