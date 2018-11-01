ممثل الاتحاد العالمي للنقابات العمالية: نخدم 100 مليون عامل

قال عبد الملك عوض ممثل الاتحاد العالمي الدولي للحركة النقابية العمالية، إن الاتحاد العالمى للنقابات يضم ١٣٠ تنظيما نقابيا، ويمثل ١٠٠ مليون من عمال العالم.



وأوضح خلال الكلمة التى ألقاها اليوم الخميس، بالنيابة عن جورج مفريكوس الأمين العام لاتحاد النقابات العالمى، فى افتتاح المؤتمر العالمى الدولى للنقابات العمالية، تحت عنوان "الحركة النقابية فى إفريقيا خلال القرن الحادى والعشرين.. الأولويات والضرورات"، أن هذا المؤتمر يأتى فى ظل الوقت الذي تحتاج فيه القارة الافريقية للشراكة والتعاون وأنه يجب أن يخرج بتوصيات مهمة يلتزم الاتحاد بتنفيذها.



وأعرب عن استعداد الاتحاد لعقد مجلسه الرئاسى، الذى سيناقش ما تم خلال الفترة الماضية فى الحركة النقابية، موضحا أن الاتحاد العالمي يستهدف تسليط الضوء على أهم القضايا الافريقية، وقد كانت له أيضا خطوات لمساندة القضية الفلسطينية.