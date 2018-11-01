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أخبار العالم

بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق مبدئي على الخدمات المالية

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 11:06 ص
تيريزا ماي رئيسة
تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية
رويترز
ذكرت صحيفة التايمز، اليوم الخميس، أن تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية أبرمت اتفاقا مبدئيا مع الاتحاد الأوروبي سيمنح شركات الخدمات المالية البريطانية دخولا مستمرا إلى الأسواق الأوروبية بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد.

وقالت الصحيفة البريطانية نقلا عن مصادر حكومية إن المفاوضين البريطانيين والأوروبيين توصلوا إلى اتفاق مبدئي على كل جوانب الشراكة المستقبلية في الخدمات وكذلك تبادل البيانات.

وأفادت "التايمز" أن اتفاق الخدمات سيمنح الشركات البريطانية حق الدخول إلى الأسواق الأوروبية طالما ظلت القواعد المالية البريطانية متماشية بوجه عام مع قواعد الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لتقرير التايمز، فإن الاتحاد الأوروبي سيقبل أن يكون لدى المملكة المتحدة قواعد "مطابقة" لبروكسل، وأن يُسمح لشركات الخدمات المالية البريطانية بالعمل في أوروبا مثلما تفعل حاليا.
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