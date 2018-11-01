محاضرة فيديو للاعبي الأهلي استعدادًا للترجي

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم؛ لاستعراض ملخص لمواجهات الترجي التونسي.



ويلتقي الأهلي مع الترجي، في التاسعة مساء الغد على استاد برج العرب، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 9 نوفمبر الجاري في تونس.



ويسعى الجهاز الفني للأهلي لشرح نقاط القوة والضعف للفريق التونسي في محاضرة اليوم والحديث عن التكليفات الفنية لكل لاعب.



واستعد الأهلي لمواجهة الترجي من خلال التدريبات على ملعب التتش عقب مواجهة الوصل في كأس زايد للأندية أبطال العرب، كما أدى مرانا بالأمس على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، اطمأن خلاله الجهاز الفني على جاهزية أحمد فتحي، بعد مشاركته في المران.