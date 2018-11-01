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محافظات

مغاغة تزيل إشغالات وتعديات بالطريق العام.. صور

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:35 م
حملات موسعة لرفع
حملات موسعة لرفع الإشغالات
أيمن رياض
نفذت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا حملات موسعة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بالمدينة بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارات الازالات و الإشغالات بالوحدة المحلية ، حيث شدد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا على ضرورة الحفاظ على انضباط الشارع وعدم تعطيل السيولة المرورية بالمدينة.

قال اللواء إيهاب زهني رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن تحرير 14 محضر إشغال طريق وتنتفيذ 230 إزالة إدارية و 12 محضر بيئة و 6 محاضر إدارة بدون ترخيص ، كما تم نقل جميع الباعة الجائلين بمدخل شارع طه حسين والمزلقان القبلي للمدينة وشارع السلام القبلي إلى خلف مسجد أبو العلا في المكان الذي سبق تجهيزه بمعرفة الوحدة المحلية.

مغاغة تزيل إشغالات وتعديات بالطريق العام.. صور
مغاغة تزيل إشغالات وتعديات بالطريق العام.. صور
مغاغة تزيل إشغالات وتعديات بالطريق العام.. صور
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