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فن

دينا فؤاد تنعى حمدي قنديل: ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 01:48 م
دينا فؤاد
دينا فؤاد
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة دينا فؤاد تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تنعي فيه الإعلامي الراحل حمدي قنديل والذي وافته المنية مساء أمس. 

وعلقت دينا قائلة: "خالص التعازي في وفاة الإعلامي الكبير الأستاذ حمدي قنديل⁩ ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

يذكر أن آخر أعمال دينا فؤاد الفنية كان مسلسل "أمر واقع" وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية.

المسلسل من تأليف الدكتور محمد رفعت، وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من نبيل الحلفاوي وكريم فهمي وأحمد وفيق ونجلاء بدر وريم مصطفى ودينا فؤاد ونيكولا معوض ونهى عابدين وأحمد فتحي وملك قورة وياسر على ماهر.
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