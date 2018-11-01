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أخبار البلد

الحكومة توافق على توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة قنا وبنك التعمير والإسكان

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 03:19 م
صدى البلد
محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعة اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية على طلب محافظة قنا حول مشروع بروتوكول التعاون المزمع توقيعه بين المحافظة وبنك التعمير والاسكان، بغرض تنفيذ بعض المشروعات العقارية الكبرى في المجال السكني والإداري والتجاري، داخل نطاق المحافظة، لتوفير السكن وفرص العمل، وذلك من خلال دخول المحافظة في المشروع بحصة عينية توطئة للسير في إجراءات إنشاء شركة مساهمة مصرية لهذا الغرض وهو بناء المشروعات داخل نطاق المحافظة وبيع وحداتها، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي على تأسيس الشركة، والإنفاق من العائد على المشروعات التى تحتاجها المحافظة، وعلى رأسها مشروعات الصرف الصحى.

كما وافق المجلس على اعتماد محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1677 لسنة 2017، وهي الاجتماع السابع عشر بتاريخ 14/10/2018، والثامن عشر بتاريخ 25/10/2018، والتاسع عشر بتاريخ 30/10/2018.
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