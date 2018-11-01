مصرع عامل وإصابة آخرين بمصنع تحت الإنشاء بالعاشر من رمضان

لقي عامل مصرعه، وأصيب آخران بينهما طفل، في سقوط سقالة بمصنع تحت الإنشاء بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.



تلقي اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية إخطارًا من، اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية يفيد بسقوط سقالة تحمل 3 عمال بمصنع تحت الإنشاء بمدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن مصرع "منصور نبيل الفوال"، واصابة "إبراهيم أبوسريع" وطفل، وجميعهم مقيمين أنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس.



وتم نقل المصابين لمستشفي بلبيس المركزى، والتحفظ على الجثة بذات المستشفي تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيقات.