الخطيب يؤازر الأهلي.. ويحضر المران الأخير ببرج العرب.. صور

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على حضور مران الفريق الأخير الذي أقيم مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب، استعدادًا لمواجهة الترجي التي تقام في التاسعة مساء الغد، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وكان الخطيب، قد حرص على التواجد مع الفريق في فندق الإقامة، ومؤازرة اللاعبين وتوفير كافة سبل الراحة خلال معسكر الفريق المغلق الذي بدأ بالأمس.



واطمأن رئيس الأهلي على كل كبيرة وصغيرة ورغبة جميع اللاعبين ومن قبلهم الجهاز الفني على تقديم مباراة قوية أمام بطل تونس وتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الأهلي في مباراة العودة التي تقام بتونس يوم 9 نوفمبر الجاري.