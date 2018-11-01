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معتز الدمرداش: وداعا حمدي قنديل .. رحل فارس القلم والكاميرا

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 08:23 م
صدى البلد
البهى عمرو
نعى الإعلامي معتز الدمرداش، الإعلامي الراحل حمدي قنديل فارس القلم والكاميرا الذي وافته المنية فى الساعات الأولى من صباح الخميس عن عمر يناهز 82 عاما.

وقال "الدمرداش"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، إن وفاة حمدي قنديل خسارة كبيرة للوسط الإعلامي، وأكد أن قنديل واحد من أبرز رموز الصحافة فى مصر والعالم العربى.

وأوضح أن المشاهدين كانوا ينتظرون حلقات برنامجى رئيس التحرير و قلم رصاص.

وأضاف الدمرداش أنه تم تشييع جثمان حمدي قنديل من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم.
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