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فن

آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة تقدم برنامج أفلام متنوعا

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 08:37 م
صدى البلد
محمد نبيـل
يفتتح فيلم عمرة والعرس الثاني للمخرج محمود الصباغ من المملكة العربية السعودية مسابقة آفاق السينما العربية والتى يرأسها الناقد أحمد شوقى خلال دورة مهرجان القاهرة السينمائى المقبلة.

ويقدم خلالها عدد من الأفلام المميزة ويشارك فى لجنة تحكيمها كل من المخرج والموزع الفلسطينى السويدى محمد قبلاوى رئيس مهرجان مالمو للسينما العربية، والنجمة التونسية عائشة بن أحمد، والمخرج المصرى النمساوى أبو بكر شوقى.

الصباغ عرض فيلمه الأول "بركة يقابل بركة" الذى شهد مهرجان برلين انطلاقته بمسابقة آفاق السينما العربية أيضا عام 2016، وهو من بطولة هشام فقيه، وفاطمة النبوي، وسامي حنفي.

وتدور أحداث الفيلم حول بركة الذي يعمل يعمل موظفًا في بلدية جدة صباحًا، وممثلًا هاو في فرقة مسرحية ويقدم دور نسائي ضمن عرض "هاملت" للكاتب ويليام شكسبير.

المسابقة تضم أيضا فيلم "ورد مسموم" للمخرج احمد فوزى صالح والذى يعرض لأول مره فى الوطن العربى عقب رحلة نجاح كبيرة من انطلاقه فى مهرجان روتردام، وقد توج الفيلم بجائزة أفضل فيلم من مهرجان السينما الأفريقية في أسبانيا، ومؤخرا بمهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، وهو من بطولة محمود حميدة، ومريهان مجدى، وصفاء الطوخى، وإبراهيم النجارى، وكوكى.

المسابقة التى أصبحت تزداد بريقا عاما تلو الأخر تعرض أيضا افلام الجاهلية لهشام العسري من المغرب، اللبنانى غداء العيد للوسيان بورجيلي والذى عرض بمهرجان دبى السينمائي الأخير، غود مورنينغ لبهيج حجيجوهو انتاج مشترك بين لبنان فرنسا، وفيلم فتوى لمحمود بن محمود من تونس، والكيلو 64 لأمير الشناوي من مصر، وأخيرا لعزيزة محسن البصري.
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