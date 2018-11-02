تعليم فنى أسوان تحصد 3 مراكز فى مسابقة فنى مبتكر والفيومى يهنئ المشروعات الفائزة..صور

حصدت مديرية التربية والتعليم بأسوان ممثلة فى التعليم الفنى 3 مراكز من 10 مراكز مشاركة على مستوى محافظات الجمهورية فى مسابقة ( فنى مبتكر ) التى أقيمت برعاية مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات (WISE) .



والمشروعات الفائزة فى المسابقة هى مشروع سخان خزان مزود بشمعة كهربية لمدرسة محمد صالح حرب الصناعية المتقدمة والذى حصل على المركز الخامس ، ومشروع (حذاء التوفير) لمدرسة الشهيد محمد محسن شعيب الصناعية بنات والذى حصل على المركز السابع ، وحصل أيضًا على جائزة تصويت الجمهور ، بينما حصل مشروع (إعادة تدوير مخلفات الدوم) لمدرسة الفندقية المتقدمة على المركز الثامن ، كما حصل كل مشروع على جائزة نقدية قيمتها عشرة آلاف جنيه ووثيقة إحتضان للمشروع لمدة عام من الشركة .



وقد حضر فعاليات الحفل الختامى كل من الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والمهندس حسن مشعل رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى، والمهندسة انتصار على مدير عام التعليم الفنى ، بالإضافة إلى الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، ومحمد خير مدير التعليم الفنى، ومحمود رزق مدير الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل ، فضلًا عن لفيف من القيادات التعليمية بالوزارة ومديرى المديريات التعليمية.



ومن جانبه أعرب الدكتور السيد الفيومى فى تصريح خاص عن بالغ سعادته بهذه النتيجة وهذا الإنجاز الذى تحقق لمحافظة أسوان فى هذه المسابقة الهادفة ، مقدمًا التهنئة لأبنائه الطلاب الذين يمثلون نموذجًا يحتذى به فى الإبداع والإبتكار ليكونوا فخرًا لأسوان ولجميع العاملين بالتعليم الفنى.