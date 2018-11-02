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فن

عاصى الحلانى يصل القاهرة استعدادا لحفله فى الأوبرا

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
شيري نبيل
وصل الفنان اللبناني عاصى الحلانى إلى القاهرة، استعدادًا لإحياء حفله فى دار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، السبت المقبل.

ويقدم "الحلاني" مجموعة كبيرة من أغانيه في وصلة غنائية تمتد لما يقرب من ساعتين متواصلتين يغني من خلالها "حبيب القلب" و"لبناني" و"بحبك وبغار" وغيرها.

جدير بالذكر أن أولى ليالي مهرجان الموسيقى العربية، أحياها النجميين محمد الحلو ومحمد ثروت.
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