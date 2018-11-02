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محافظات

نائب محافظ أسيوط يشهد فعاليات ثقافية ومعارض تراثية بـ ممشى أهل مصر

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 07:37 ص
صدى البلد
إيهاب عمر
شهد المهندس عمرو عبد العال نائب محافظ أسيوط الفعاليات الثقافية والفنية ومعرض الحرف التراثية والأشغال اليدوية بالممشى السياحى " ممشى أهل مصر " والذى تم افتتاحه برعاية ودعم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط على ترعة الإبراهيمية بحى شرق مدينة أسيوط بالمجان للجمهور ليكون متنفسًا للاهالى ويقام مساء يومي " الخميس والجمعة " من كل أسبوع لتنمية مواهب الشباب وتسويق منتجات الجمعيات الاهلية والمؤسسات المجتمعية وتنمية الحرف التراثية ومنتجات خان الخليلى وصناعة التلي والسجاد والكليم الاسيوطى التى تتميز بها محافظة أسيوط بمشاركة جمعية تنمية الفنون والثقافة وتنمية المجتمع بأسيوط .

واشار نائب المحافظ الى ان فعاليات الممشى مستمرة وستشهد تطورات كبيرة بمشاركة الغرفة التجارية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالاضافة الى تنظيم فعاليات ومعارض ثقافية وفنية بالتنسيق بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم وذلك فى إطار تقعيل خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير الحدائق والمتنزهات وتنشيط الحركة الثقافية والفنية وتنمية مواهب الشباب والاطفال فى الموسيقى والغناء والرسم مشيدا بالمنتجات الغذائية والمشغولات اليدوية والحرف التراثية الخشبية والخزفية التى عرضتها جمعية تنمية الفنون والثقافة وتنمية المجتمع بأسيوط برئاسة وائل رشاد رئيس مجلس الادارة واعضاء الجمعية وبعض المتطوعين الشباب وخريجى الجامعات .

يذكر ان " ممشى أهل مصر " تم انشائه من قبل وزارة الرى على ترعة الابراهيمية بشارع أحمد حسن الباقوري بجوار كوبرى 25 يناير أمام ابراج النصر بطول 600 متر بتكلفة 5 مليون جنيه وتم إتباع إجراءات السلامة والأمان وتوفير مدرجات به ليصبح متنفسا للمواطنين بالمحافظة وملتقى للفنانيين فى مختلف المجالات.
نائب محافظ أسيوط يشهد فعاليات ثقافية ومعارض تراثية بـ ممشى أهل مصر
نائب محافظ أسيوط يشهد فعاليات ثقافية ومعارض تراثية بـ ممشى أهل مصر
نائب محافظ أسيوط يشهد فعاليات ثقافية ومعارض تراثية بـ ممشى أهل مصر
نائب محافظ أسيوط يشهد فعاليات ثقافية ومعارض تراثية بـ ممشى أهل مصر
نائب محافظ أسيوط يشهد فعاليات ثقافية ومعارض تراثية بـ ممشى أهل مصر
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