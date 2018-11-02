موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يستضيف فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي منافسه الترجي التونسي على استاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وذلك في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



ويؤازر الأهلي في المباراة 60 ألف مشجع من أجل تحقيق البطولة الغائبة عن خزائنه منذ 2012، ويسعى الترجى بقيادة المدرب معين الشعباني لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من آماله فى حصد اللقب القارى فى موسم احتفاله بذكرى مرور 100 عام على تأسيسه.



وتذاع المباراة بشكل حصري على قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق كلا من محمد الكواليني ورؤوف خليف كما ستقام مباراة العودة يوم 9 نوفمبر المقبل.