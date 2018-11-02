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الرئيس السريلانكي يوافق على دعوة البرلمان للانعقاد في السابع من الشهر الجاري

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:59 ص
رئيس البرلمان السريلانكي
رئيس البرلمان السريلانكي كارو جاياسوريا
أ ش أ
أعلن رئيس البرلمان السريلانكي كارو جاياسوريا اليوم /الجمعة/ أن رئيس البلاد مايثريبالا سيريسينا وافق على دعوة البرلمان للانعقاد في السابع من الشهر الجاري، وذلك في ظل الأزمة السياسية التي تعصف البلاد منذ إقالة رئيس الوزراء "رانيل ويكريمسينجه".

وقال جاياسوريا للمشرعين - حسبما نقلت قناة (يورو نيوز) الإخبارية الأوروبية - إن الرئيس سيريسينا أبلغه هاتفيا بقرار دعوة البرلمان للانعقاد في السابع من نوفمبر الجاري.

ودخلت سريلانكا في أزمة سياسية منذ يوم /الجمعة/ الماضية عقب إقالة الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا لرئيس الوزراء رانيل ويكريمسينجه بشكل مفاجئ وتعيين زعيم المعارضة ماهيندا راجاباكسي بدلا منه، كما قام بتعطيل البرلمان حتى 16 من الشهر الجاري لإيقاف أي طعن في تعيين راجاباكسي رئيسا جديدا للوزراء.

فيما قال رئيس الوزراء المقال رانيل ويكريمسينجه إن إقالته من منصبه غير دستورية وإنه يحظى بثقة غالبية أعضاء البرلمان.
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