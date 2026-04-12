عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن أكسيوس، نقلت أن بعض الخلافات بين واشنطن وطهران تتعلق باليورانيوم المخصب ومضيق هرمز.



وأضافت أن إيران تطالب بالسيطرة على مضيق هرمز وترفض التخلي عن مخزون اليورانيوم المخصب.

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الإيرانية، قالت إن باب الدبلوماسية سيظل مفتوحا لحماية المصالح الوطنية.

وأضافت الخارجية الإيرانية، أن بعض القضايا العالقة بين طهران وواشنطن من أسباب عدم التوصل إلى اتفاق، وأن مضيق هرمز أحد الملفات التي أدت إلى تعقيد المفاوضات.



ولفتت الخارجية الإيرانية، إلى أننا لن نقبل اتفاقا لا يضمن حماية حقوق ومصالح الشعب الإيراني في جميع الظروف.



