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اقتصاد

لبنان توافق على استثناء الصادرات المصرية من قواطع الألومنيوم من الرسوم

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:18 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم
أعلن قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة،عن موافقة الحكومة اللبنانية على استثناء مصر من الرسوم المؤقتة التي فرضها جهاز حماية الإنتاج الوطني اللبناني ضد الصادرات من صنف قضبان وزوايا وقواطع وأشكال خاصة من Profiles الألومنيوم من عدة دول من بينها مصر، حيث تم فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة قدرها 20% على الواردات اللبنانية من الصين و 14% علي الواردات من الإمارات.

وكان جهاز حماية الإنتاج الوطني بلبنان قد أعلن عن بدء إجراءات تحقيق مكافحة إغراق ضد صادرات جمهورية مصر العربية والسعودية والامارات والصين من صنف قضبان وزوايا وقواطع وأشكال خاصة من Profiles الألومنيوم بناءً على شكوى قدمتها الصناعة المحلية اللبنانية في هذا الصدد.

ونوه إبراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية بأنه فور تلقي إعلان بدء التحقيق قام قطاع المعالجات التجارية بدعوة الشركات المصرية المصدرة لمساعدتها في التعاون في تقديم البيانات المطلوبة ، حيث قام القطاع بتقديم الدفوع القانونية والفنية على شكوى الصناعة المحلية اللبنانية وهو ما أسفر عن صدور قرار السلطات اللبنانية بإستثناء مصر من تنفيذ هذا القرار .

وأضاف أن عدم فرض رسوم على صادرات مصر من صنف قضبان وزوايا وقواطع وأشكال خاصة من Profiles الألومنيوم سيسهم في استمرار نفاذ صادرات مصر إلى السوق اللبناني مع إمكانية زيادتها في المستقبل وهو الأمر الذي يتماشي مع سياسية الوزارة في تشجيع نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
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