مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني يستعد لحفل الختام بدار المدرعات.. صور

يختتم في السادسة مساء اليوم بدار المدرعات مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني فعاليات دورته الثالثة برئاسة سهير عبد القادر، بحضور مجموعة كبيرة من الفنانين والمسئولين.





المهرجان انطلق تحت شعار 100 سنة مانديلا وضم الصين وأفريقيا والدول العربية بمشاركة 25 دولة حول العالم العالم.





وشاركت في المهرجان فرقة الباليه الوطني من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفرقة مركز أوبرا "زيجيانج وو" الصين، وفرقة بوكسمانا من جنوب افريقيا، وفرقة دوبل بي من نيجيريا، وفرقة اكيوي دولار التراثية الثقافية نيجيريا، وفرقة ميلتنج ايدج باند من الكاميرون، وفرقة نابا الوطنية من الكونغو، وفرقة دي تو كريتون من بتسوانا، وفرقة الشمس الذهبية من الجزائر، وفرقة الوردة الجزائرية، ومجموعة عيساوة النسيم المغربية الفلكلورية، وفرقة الفالوجا للفنون الشعبية من فلسطين، وكورال عباد الشمس من فلسطين.





ومن مصر شاركت فرقة توشكي للفنون وفريق مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة.





وشاركت بالمهرجان مجموعة من الأفلام هي عظمة من زيمبابوى، وحديقة أكوا من توجو، والناجون من سيراليون، وبلا شك من الكاميرون، وصمت عال من نيحيريا، وآسيا من المغرب، والمؤامرة من المملكة العربية السعودية.



