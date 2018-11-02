سفير الاتحاد الأوروبي: الأزهر والكنيسة صوت التسامح في مصر وخارجها

قال السفير إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر، إن الأزهر والكنيسة هم أصوات التسامح في مصر وخارجها.



وكتب سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر «تويتر»: «يشرفنى دائما لقاء البابا تواضروس والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رأسى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأزهر هما صوت التسامح فى مصر وخارجها».



وقد التقى وفد من البرلمان الأوروبي، يمثل لجنة العلاقات مع دول المشرق فى البرلمان الأوروبي، مع الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبحث جهود معالجة التطرف فى مصر والمنطقة العربية.



وكان اللقاء بحضور سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر إيفان سوركوش، الذي أشاد بجهود الأزهر والكنيسة المصرية في نشر التسامح والسلام في مصر وخارجها.