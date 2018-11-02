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الأزرق بدرجاته لون ميجان ميركل المفضل بالمهام الرسمية.. صور

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 04:48 م
إطلالات ميجان ميركل
إطلالات ميجان ميركل
رشا عوني
منذ أن أصبحت ميجان ميركل أحد أفراد العائلة الملكية البريطانية بزواجها من الأمير هاري، نجحت في تغيير استايلات ملابسها لتتماشى مع كونها دوقة ساسكس، فبدأت في اختيار أزيائها من أكبر الماركات العالمية وأشهر مصممي الأزياء، فهي تسير على خطى الأميرة ديانا وكيت ميدلتون بشكل واضح وملحوظ.

ومنذ أن دخلت ميجان ميركل القصر الملكي، وظهرت في الكثير من المناسبات والمهام الرسمية بإطلالات مختلفة ومميزة، لكن من الملاحظ حبها للون الأزرق ودرجاته المختلفة والذي اختارته في الكثير من الفساتين مؤخرًا سواء في زيارتها الملكية إلى أستراليا، أو في زيارة نيوزيلاندا.

وفي الشتاء الماضي بعد إعلان خطبتها على الأمير هاري، ظهرت ميجان بعدة معاطف شتوية أنيقة باللون الكحلي، فيبدو أنها تفضل هذا اللون خلال المهام الرسمية.
الأزرق بدرجاته لون ميجان ميركل المفضل بالمهام الرسمية.. صور
الأزرق بدرجاته لون ميجان ميركل المفضل بالمهام الرسمية.. صور
الأزرق بدرجاته لون ميجان ميركل المفضل بالمهام الرسمية.. صور
الأزرق بدرجاته لون ميجان ميركل المفضل بالمهام الرسمية.. صور
الأزرق بدرجاته لون ميجان ميركل المفضل بالمهام الرسمية.. صور
الأزرق بدرجاته لون ميجان ميركل المفضل بالمهام الرسمية.. صور
الأزرق بدرجاته لون ميجان ميركل المفضل بالمهام الرسمية.. صور
الأزرق بدرجاته لون ميجان ميركل المفضل بالمهام الرسمية.. صور
الأزرق بدرجاته لون ميجان ميركل المفضل بالمهام الرسمية.. صور
الأزرق بدرجاته لون ميجان ميركل المفضل بالمهام الرسمية.. صور
الأزرق بدرجاته لون ميجان ميركل المفضل بالمهام الرسمية.. صور
الأزرق بدرجاته لون ميجان ميركل المفضل بالمهام الرسمية.. صور
الأزرق بدرجاته لون ميجان ميركل المفضل بالمهام الرسمية.. صور
الأزرق بدرجاته لون ميجان ميركل المفضل بالمهام الرسمية.. صور
الأزرق بدرجاته لون ميجان ميركل المفضل بالمهام الرسمية.. صور
الأزرق بدرجاته لون ميجان ميركل المفضل بالمهام الرسمية.. صور
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