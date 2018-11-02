الاتحاد الأوروبى عن هجوم المنيا الإرهابى : نتضامن بقوة مع مصر

أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجوم الإرهابي على حافلة كانت تقل عددًا من الأقباط بالقرب من دير الأنبا صموائيل في المنيا.



وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر إيفان سوركوس عبر حسابه على موقع "تويتر": "تقارير عن هجوم على حافلة تقل مسافرين أقباط مسيحيين في المنيا من قبل مسلحين مجهولين. الاتحاد الأوروبي يدين بشدة هذا الهجوم البشع والجبان. نحن نتضامن بقوة مع مصر في هذه الأوقات الصعبة ونحن ندعمها بشكل كامل في الحرب ضد الإرهاب".



وقال مصدر أمني إن حافلة تقل عددًا من الأقباط تعرضت لهجوم بالقرب من دير الأنبا صموائيل في المنيا، موضحًا أن قوات الأمن انتقلت إلي مكان الحادث لفحص ملابساته كما انتقلت سيارات الأسعاف لنقل المصابين إلي المستشفيات وإسعافهم.



وأضاف المصدر الامنى بان الطريق الرئيسى للدير مغلق طبقا للتعليمات الامنيه نظرا لخطوره موقع في الظهير الصحراوى وانقطاع شبكة الاتصالات في محيطه حيث استخدم الضحايا دروب فرعيه للوصول الى الدير وانه يتم ملاحقة منفذى الهجوم واكد ايضا علي ضروره التزام كافه وسائل الاعلام بالبيانات الرسميه فقط وعدم الانسياق وراء مايتم تداوله في وسائل السوشيال ميديا.