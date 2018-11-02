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الجارالله: انتخابات الكونجرس ستنعكس على الأوضاع بالشرق الأوسط

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 04:57 م
الكاتب الصحفى الكويتى
الكاتب الصحفى الكويتى أحمد الجارلله
ميس رضا
قال الكاتب الصحفى الكويتى أحمد الجارالله رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية ’ إن أوضاع المنطقة فى طريقها للتغيير وستتوقف طبيعة التغيير وشكله على نتائج انتخابات الكونجرس الأمريكي المرتقبة ، لافتًا إلى أن نتائجها ستنعكس بأوضاع ربما تكون جديدة بمعنى اختفاء أثار قضية استغلت على الساحة السياسية بشكل مسيء أو أنها ستفرز أوضاعا جديدة بالمنطقة .

وأوضح "الجارالله"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"،أن العقوبات الأمريكية التى توقعها واشنطن على طهران خلال الأيام المقبلة ستقوض من دعم إيران للإرهاب والحوثيين وتهديداتها لدول الجوار العربي وتدخلها فى سوريا ولبنان بتمويل بلغ 100 مليار دولار فى وقت يعانى شعبها من مأزق اقتصادى والذى سيدفع بتحرك شعبي قريبًا.

وألمح "رئيس تحرير السياسة الكويتية"، إلى أن هناك دولا ستحاول الإلتفاف على العقوبات الإيرانية بشراء النفط ولكنها لن تنجح لأن الأمر سيكون صعبا ومكلفا ولا يستطيعون الحصول على 30% من الكميات المهربة .

وعن مستقبل الأزمة القطرية على خلفية الأحداث الجديدة التى حلت على الساحة السياسية، لفت "الجارالله"، ليس هناك جديد ولا بادرة من جانب قطر بتغيير سياساتها المعادية للمنطقة وهى ما تحاول جاهدة أن تظهر عدم تأثرها بالمقاطعة من جانب الرباعى العربي "مصر –السعودية –الإمارات –البحرين".

وتابع: هذه الأزمة لم تؤثر على اجتماعات مجلس التعاون الخليجى فالإجتماعات قائمة دون أى تأثير .

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