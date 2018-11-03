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ديني

الحبيب علي الجفري يكشف عن ثمرة وثواب الحب في الله بالدنيا والآخرة

السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:01 ص
الحبيب علي الجفري
الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي
أمل فوزي
قال الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي، إن الحب الذي يتسامى فوق الأطماع الشخصية شأنه عند الله عظيم، منوهًا بأنه قد أخبر النبي –صلى الله عليه وسلم- عن ثمرة هذا النوع من الحب.

وأضاف «الجفري»، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «أنت مع من أحببت»، مشيرًا إلى أنه بتأمل كيف كانت ثمرة محبة "كلب" أهل الكهف للصالحين وإصراره على ملازمتهم، حيث صار خبره قرآنا يُتلى، فذُكر الكلب مضافًا إلى من تعلق بهم من الصالحين «وكلبهم».

وتابع: بل لقد وصف الله هيئة جلوسه «باسط ذراعيه» ومكانه «بالوصيد»، هذه عادة الله تعالى مع من أحب الصالحين ولو كان "كلبا"، فكيف إذا كان "قلبا" ؟ ، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا» الآية 18 من سورة الكهف، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يبلّغنا حبك.

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