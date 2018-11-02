آية عز العرب: الزواج ليس مقياسا لنجاح المرأة

أوضحت الكاتبة أية عز العرب أن الفتاة لا تملك القدرة على استعجال زواجها، وكل التعليقات الفضولية من بعض الأقارب مثل "شد حيلك"، "هنفرح بيكي أمتي" لا تحمل أي تأثير إيجابي على معنويات الفتاة، مؤكدا أن "الزواج قسمة ونصيب".



وأضافت أية خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية ليلي عز العرب، سالي حماد وياسمين فهمي في برنامج "3 ستات" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن بعض الفتيات تتأثر بالتعليقات و الأسئلة الفضولية الخاصة بتأخر سن زواجها من بعض الأقارب والمعارف، التي تحصره الفتاة في خانة الفشل حتى لو تزوجت وأصبحت أم وتملك الأسرة المثالية.



وأشارت الكاتبة، إلى أن الزواج ليس مقياس لنجاح المرأة، فقد تكون زوجة و أم فاشلة أو تتعرض للطلاق، مؤكدا أن المرأة تستطيع النجاح العمل والعديد من الأمور الحياتية.



