حكايتنا يواصل التراجع في نسب المشاهدة

تصدر مسلسل تشكوروفا نسب الأعمال الأعلى مشاهدة في الدراما التركية، أمس الخميس، حيث احتل المركز الأول على مستوى المواد الإعلامية التي عرضت، ليواصل تفوقه.



وحل فى المركز الثاني على مستوى الأعمال الدرامية التى عرضت أمس مسلسل " الفناء "، بينما أحتل المرتبة الرابعة على مستوى كافة المواد الاعلامية التى عرضت .



بينما جاء فى المركز الثالث دراميًا مسلسل "حكايتنا " ليشهد بذلك ترجعًا ملحوظًا ، وفى المرتية الرابعة والاخيرة جاء مسلسل " الثنائى العظيم "