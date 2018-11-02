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تعليم

تعليم دمياط تحارب الدروس الخصوصية بمجموعات التقوية المجانية

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:22 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قســـم التعليم
تفقد اليوم السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، فعاليات مبادرة (شارك_ تعلم_ بالمجانية) والتي أطلقتها المحافظ لتكون بمثابة استئصال لورم الدروس الخصوصية الخبيث الذي أصاب التعليم المصري.

وتنافست جميع الإدارات التعليمية، بما فيها مدارس التعليم الفني على مجموعات التقوية المجانية لإرساء مفهوم لا للدروس الخصوصية.

وأكد سويلم، أنه تفقد مدرسة دمياط الثانوية العسكرية ومدرسة اللوزي الثانوية بنات والثانوية الفنية بنات بإدارة دمياط التعليمية ومدرسة الثانوية بالخياطة، التي كان بها مجموعات تقوية للمرحلة الثانوية والإعدادية والابتدائية التابعة لإدارة عزبة البرج التعليمية ومدرسة أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة بإدارة دمياط الجديدة، كما تفقد باقي القيادات التعليمية بديوان المديرية باقي الإدارات ومعظم المدارس بالمحافظة.

وأشار سويلم إلى أن طلاب وطالبات المدارس الثانوية بصفوفها الثلاث والإعدادية والتعليم الفني في قد أقبلوا بأعداد كبيرة لا تقل عن 5000 طالب وطالبة على حضور هذه المجموعات، وكذلك تسابق معلمي المحافظة بالاشتراك بالمبادرة بدون أجر مساهمة منهم في تلك المجموعات، بشرح المواد المختلفة وفق النظام التعليمي الجديد.

وأضاف "سويلم" أن دمياط أعلنت مكافحتها للدروس الخصوصية وتشرع في القضاء عليها بتلك المجموعات المجانية التي سوف تستمر كل أيام الجمعة والسبت طوال العام الدراسي بجميع الإدارات التعليمية، مؤكدا أنه من كثرة توافد الطلاب سوف نضيف يوم آخر بعد اليوم الدراسي لتصبح المبادرة ثلاث أيام أسبوعية.

وأشار "سويلم" إلى أن الدروس الخصوصية ورم خبيث أصاب التعليم المصري ودمر ماتبقى من المنظومة التعليمية، والوزارة تعمل علي إعداد مشروع قانون سيقدم لمجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء بشأن تجريم الدروس الخصوصية ضمن آليات الوزارة للقضاء على هذه الظاهرة.

وأضاف أنه لا بديل للطالب سوى العودة للمدرسة والاستفادة من هذه المجموعات المجانية داخل المنشآت التعليمية، وطالب وكيل الوزارة ضرورة تعاون أولياء الأمور لإنجاح هذه المحاولات للقضاء على هذا الورم.
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