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فن

عاصي الحلاني يبدأ بروفات مهرجان الموسيقى العربية بالأوبرا

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:34 م
صدى البلد
سعيد فراج
بدأ اليوم الفنان اللبناني عاصي الحلاني بروفاته بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد قطب، بدار الأوبرا المصرية، وعدد من أعضاء فرقته الموسيقية اللبنانية، وذلك استعدادًا لحفله المرتقب غدا السبت 3 نوفمبر على هامش فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

وقدم عاصي الحلاني خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه، المنتظر أن يشدو بها في حفل الغد، وشارك جمهوره لقطات حية من البروفة عبر صفحاته الرسمية على السوشيال ميديا.

وعلى جانب آخر، يحيى عاصى الحلانى حفلا غنائيا 25 ديسمبر المقبل الذى يتزامن مع احتفالات يوم عيد الميلاد ومن المقرر ان يقام الحفل فى المانيا.






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