خالد مرتجي عن الفوز على الترجي: شكرا شعب الأهلي العظيم

وجه خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي، الشكر لجماهير النادي على تشجيعهم والتزامهم طوال المباراة، التي جرت مساء اليوم على استاد الجيش المصري في برج العرب، أمام الترجي التونسي.



وقال مرتجي- عبر صفحته على "فيسبوك": "فاضل على الفرحة الكبيرة نص خطوة يا رجالة الأهلي.. يارب كمل فرحتنا علي خير.. شكرًا شعب الاهلي العظيم وسيظل دائمًا".



وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا ثمينًا، الليلة، علي حساب الترجي التونسي 3-1، في ذهاب نهائي دورى أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب الجمعة المقبلة، الموافق 9 نوفمبر الجاري، على استاد رادس في تونس.